ЗАМАНА - В Дагестане более половины протяженности автодороги «Кавказ» переведут в четырёхполосное исполнение

В Дагестане более половины протяженности автодороги «Кавказ» переведут в четырёхполосное исполнение

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31 мая, 2022. Вторник 01:45
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В Дагестане более половины протяженности автодороги «Кавказ» переведут в четырёхполосное исполнение

Вчера, 30 мая, руководитель РД Сергей Меликов провёл рабочую встречу с лидером ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Кавказ» Федерального дорожного агентства» Александром Лукашуком.

В Дагестане более половины протяженности автодороги «Кавказ» переведут в четырёхполосное исполнение
Общество

В своём вступительном слове глава региона поблагодарил Александра Лукашука за визит в Дагестан. Как заметил Меликов, транспортный комплекс на данный момент пребывает на новом этапе своего развития. «Расширение автомобильной дороги «Кавказ» на всем ее протяжении на территории республики до 4 полос движения с разделением встречных потоков транспорта – это одна из наших основных целей. Загруженность трассы (до 30 000 машин в сутки), большие объемы грузоперевозок и ускоренное развитие туризма предъявляют высокие требования к транспортно-эксплуатационным характеристикам дороги. Думаю, что увеличение пропускной способности и уровня безопасности участников движения на этом важном пути станет дополнительным рычагом для экономического развития Дагестана», – заявил руководитель ФКУ Упрдор «Кавказ» Александр Лукашук. Подробнее можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

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