ЗАМАНА - Газификацию Дагестана обсудили на региональном штабе

Газификацию Дагестана обсудили на региональном штабе

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31 мая, 2022. Вторник 00:38
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Газификацию Дагестана обсудили на региональном штабе

Руководитель РД Сергей Меликов провел вчера, 30 мая, собрание республиканского штаба по вопросам обеспечения газификации региона и стабильного экономического развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства субъекта.

Газификацию Дагестана обсудили на региональном штабе
Общество

В его рамках первый вице-премьер Дагестана Руслан Алиев рассказал о принимаемых мерах развития экономики в условиях западных ограничений.

Как заявил Алиев, на данный момент в регионе нет спада числа субъектов малого и среднего бизнеса в связи со сложной экономической ситуацией. Напротив, если на 1 января текущего года в реестре субъектов МСП числилось более 42 000 предпринимателей, то на момент 10 мая – около 52 000.

Актуальные сведения по догазификации населенных пунктов предоставил врио руководителя министерства энергетики и тарифов Ризван Мурадов. По информации главы отраслевого ведомства, ООО «Газпром газификация» уже взяты на себя обязательства по возведению более 250 объектов газификации в рамках целевой программы.

Однако остается нерешенным вопрос газификации 11 труднодоступных горных сел. Подробнее можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

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