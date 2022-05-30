Более 11 тысяч выпускников 11-х классов в Дагестане сдают предмет «Русский язык»

«ЕГЭ по русскому языку является одним из двух обязательных экзаменов для получения аттестата за 11 класс, его результаты необходимы при поступлении в университет на любой факультет. Экзамен идет 2 дня с учетом требований эпидемиологической безопасности», – уточняет пресс-служба.

В первый день экзамен по русскому языку в регионе сдадут 10 366 человек, будут работать 76 пунктов проведения экзаменов (ППЭ), во второй день на ЕГЭ по русскому языку заявлено 1 095 участников, экзамен пройдет в 6 ППЭ.

Идет ЕГЭ по русскому языку 3,5 часа (210 минут), работа состоит из 2 частей и содержит 27 заданий. Свои результаты подростки получат до 17 июня.