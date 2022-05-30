ЗАМАНА - Региональный этап Всероссийского конкурса «Семья года» завершился в Дагестане

Региональный этап Всероссийского конкурса «Семья года» завершился в Дагестане

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30 мая, 2022. Понедельник 14:24
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Региональный этап Всероссийского конкурса «Семья года» завершился в Дагестане

Накануне в Дагестане провели республиканский этап Всероссийского конкурса «Семья года», информирует пресс-служба министерства труда региона.

Региональный этап Всероссийского конкурса «Семья года» завершился в Дагестане
Общество

В России проходит VII Всероссийский конкурс «Семья года» при поддержке Минтруда РФ и Фонда поддержки детей, пребывающих в сложной жизненной ситуации.

Задача конкурса – популяризация семейных ценностей, распространение положительного опыта социально-ответственных семей и их поддержка.

В Дагестане отбор проходил в несколько этапов. С марта по текущий месяц в муниципалитетах и городах субъекта прошел первый этап. По результатам муниципального этапа в министерство труда РД на региональный этап поступили 22 письменные заявки.

Победители Регионального конкурса представят Дагестан на Всероссийском этапе конкурса.

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