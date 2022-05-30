Региональный этап Всероссийского конкурса «Семья года» завершился в Дагестане

В России проходит VII Всероссийский конкурс «Семья года» при поддержке Минтруда РФ и Фонда поддержки детей, пребывающих в сложной жизненной ситуации.

Задача конкурса – популяризация семейных ценностей, распространение положительного опыта социально-ответственных семей и их поддержка.

В Дагестане отбор проходил в несколько этапов. С марта по текущий месяц в муниципалитетах и городах субъекта прошел первый этап. По результатам муниципального этапа в министерство труда РД на региональный этап поступили 22 письменные заявки.

Победители Регионального конкурса представят Дагестан на Всероссийском этапе конкурса.