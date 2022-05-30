ЗАМАНА - Начался прием заявок на соискание грантов Главы РД в сфере экономики

Начался прием заявок на соискание грантов Главы РД в сфере экономики

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30 мая, 2022. Понедельник 12:54
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Начался прием заявок на соискание грантов Главы РД в сфере экономики

Прием заявок на соискание грантов руководителя Дагестана в сфере экономики начался в регионе, информирует пресс-служба Минэкономразвития РД.

Начался прием заявок на соискание грантов Главы РД в сфере экономики
Общество

В рамках конкурса грантов будут обсуждены проекты, которые направлены на поддержку исследований стратегических приоритетов, точек экономического роста и образа будущего региона.

Уточняют, что в текущем году предусмотрено 3 гранта общим фондом 1,8 млн рублей. Соискателями грантов могут стать как физические, так и юридические лица, совершающие деятельность на территории Дагестана.

Любой соискатель, индивидуально либо в составе творческого или научного коллектива, должен представить на ежегодный конкурс только одну заявку.

Прием заявок будет идти до 15 сентября текущего года в онлайн-формате через сайт «Мой Дагестан».

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