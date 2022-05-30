ЗАМАНА - Артем Хрюкин занял пост руководителя Агентства по предпринимательству Дагестана

Артем Хрюкин занял пост руководителя Агентства по предпринимательству Дагестана

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30 мая, 2022. Понедельник 11:49
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Артем Хрюкин занял пост руководителя Агентства по предпринимательству Дагестана

Лидер РД представил нового главу Агентства по Предпринимательству и инвестициям Артема Хрюкина.

Артем Хрюкин занял пост руководителя Агентства по предпринимательству Дагестана
Общество

Меликов дал новому начальнику агентства хорошую оценку с учётом его прошлого опыта работы в сфере бизнеса и финансов. «Он имеет большой и отличный опыт, он уже активно включается в работу по развитию малого и среднего бизнеса в регионе, внедрению Исламского банкинга», — заявил руководитель Дагестана.

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