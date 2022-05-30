Артем Хрюкин занял пост руководителя Агентства по предпринимательству Дагестана

Меликов дал новому начальнику агентства хорошую оценку с учётом его прошлого опыта работы в сфере бизнеса и финансов. «Он имеет большой и отличный опыт, он уже активно включается в работу по развитию малого и среднего бизнеса в регионе, внедрению Исламского банкинга», — заявил руководитель Дагестана.