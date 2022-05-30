ЗАМАНА - В Дагестане прошёл велопробег памяти ушедших от ВИЧ пациентов

В Дагестане прошёл велопробег памяти ушедших от ВИЧ пациентов

Автор
30 мая, 2022. Понедельник 10:12
PIXABAY.COM|||
В Дагестане прошёл велопробег памяти ушедших от ВИЧ пациентов

Почтить память скончавшихся от ВИЧ-инфекции пациентов собрались все добровольцы 28 мая в Дербенте. В качестве поддержки был проведен велопробег.

В Дагестане прошёл велопробег памяти ушедших от ВИЧ пациентов
Общество
С приветствием ко всем участникам акции обратился глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов, поблагодаривший всех за такое доброе, благое мероприятие. Лидер министерства здравоохранения РД Татьяна Беляева отметила, что в современное время ВИЧ — не приговор! Оперативная диагностика и лечение позволяют человеку жить и работать, при условии полного соблюдения всех предписаний медика.
Прочитано 18 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top