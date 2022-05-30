С приветствием ко всем участникам акции обратился глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов, поблагодаривший всех за такое доброе, благое мероприятие. Лидер министерства здравоохранения РД Татьяна Беляева отметила, что в современное время ВИЧ — не приговор! Оперативная диагностика и лечение позволяют человеку жить и работать, при условии полного соблюдения всех предписаний медика.
В Дагестане прошёл велопробег памяти ушедших от ВИЧ пациентов
- Автор Дарья
- 30 мая, 2022. Понедельник 10:12
Почтить память скончавшихся от ВИЧ-инфекции пациентов собрались все добровольцы 28 мая в Дербенте. В качестве поддержки был проведен велопробег.
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