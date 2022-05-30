Эдуард Уразаев: «Для Республики Дагестан увеличение размера пенсий неработающим пенсионерам и МРОТ на 10% весьма чувствительно»

Политолог Эдуард Уаразаев прокомментировал для «Экспертного клуба» решение президента страны увеличить пенсии неработающим пенсионерам и повысить МРОТ на 10%.

«Для Республики Дагестан увеличение размера пенсий неработающим пенсионерам и МРОТ на 10% весьма чувствительно, во-первых, поскольку в регионе один из самых низких уровень средних зарплат среди субъектов РФ, в том числе в разрезе отраслей, а уровень инфляции в последние годы один из самых высоких в стране.

Во-вторых, увеличение доходов населения оживит потребительский рынок, на котором доля занятых одна из самых высоких в России.

В-третьих, увеличение МРОТ скажется на относительно большей доле трудящихся среди занятого населения региона и получающих различные выплаты в привязке к нему», –– считает эксперт.