ЗАМАНА - Эдуард Уразаев: «Для Республики Дагестан увеличение размера пенсий неработающим пенсионерам и МРОТ на 10% весьма чувствительно»

Эдуард Уразаев: «Для Республики Дагестан увеличение размера пенсий неработающим пенсионерам и МРОТ на 10% весьма чувствительно»

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30 мая, 2022. Понедельник 09:34
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Эдуард Уразаев: «Для Республики Дагестан увеличение размера пенсий неработающим пенсионерам и МРОТ на 10% весьма чувствительно»

Политолог Эдуард Уаразаев прокомментировал для «Экспертного клуба» решение президента страны увеличить пенсии неработающим пенсионерам и повысить МРОТ на 10%.

Эдуард Уразаев: «Для Республики Дагестан увеличение размера пенсий неработающим пенсионерам и МРОТ на 10% весьма чувствительно»
Общество

«Для Республики Дагестан увеличение размера пенсий неработающим пенсионерам и МРОТ на 10% весьма чувствительно, во-первых, поскольку в регионе один из самых низких уровень средних зарплат среди субъектов РФ, в том числе в разрезе отраслей, а уровень инфляции в последние годы один из самых высоких в стране. 

Во-вторых, увеличение доходов населения оживит потребительский рынок, на котором доля занятых одна из самых высоких в России. 

В-третьих, увеличение МРОТ скажется на относительно большей доле трудящихся среди занятого населения региона и получающих различные выплаты в привязке к нему», –– считает эксперт.

 

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