Рейсы будут проходить по понедельникам.
Расписание полетов: вылет из Махачкалы в 09:25 по мск с прибытием в Уфу в 14:05 по местному времени; вылет из Уфы в 07:35 по местному времени с прилетом в Махачкалу в 08:25 по мск.
Махачкала и Уфа будут связаны прямым авиасообщением. Полеты с 20 июня начнет авиакомпания Nordwind.
Рейсы будут проходить по понедельникам.
Расписание полетов: вылет из Махачкалы в 09:25 по мск с прибытием в Уфу в 14:05 по местному времени; вылет из Уфы в 07:35 по местному времени с прилетом в Махачкалу в 08:25 по мск.
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