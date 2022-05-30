Махачкалу и Уфу свяжет прямое авиасообщение

Рейсы будут проходить по понедельникам.

Расписание полетов: вылет из Махачкалы в 09:25 по мск с прибытием в Уфу в 14:05 по местному времени; вылет из Уфы в 07:35 по местному времени с прилетом в Махачкалу в 08:25 по мск.