ЗАМАНА - Махачкалу и Уфу свяжет прямое авиасообщение

Махачкалу и Уфу свяжет прямое авиасообщение

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30 мая, 2022. Понедельник 08:07
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Махачкалу и Уфу свяжет прямое авиасообщение

Махачкала и Уфа будут связаны прямым авиасообщением. Полеты с 20 июня начнет авиакомпания Nordwind.

Махачкалу и Уфу свяжет прямое авиасообщение
Общество

Рейсы будут проходить по понедельникам.

Расписание полетов: вылет из Махачкалы в 09:25 по мск с прибытием в Уфу в 14:05 по местному времени; вылет из Уфы в 07:35 по местному времени с прилетом в Махачкалу в 08:25 по мск.

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