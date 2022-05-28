Дагестанские животноводы признаны лучшими на Всероссийской выставке овец и коз

Вчера, 27 мая, в Волгограде прошла праздничная церемония награждения победителей и призеров XXII Всероссийской выставки племенных овец и коз.

По результатам выставки животноводы из Дагестана выиграли 26 наград: 11 золотых, 9 серебряных и 6 бронзовых. По числу медалей они обошли всех остальных участников конкурса.

Помимо этого, эксперты назвали агрофирму «Чох» Гунибского района одной из лучших в России, вручили ей диплом третьей степени и кубок. Также кубок и диплом организаторы вручили Федеральному аграрному научному центру горной республики. Кроме того, почетную грамоту получил хореографический ансамбль танца «Гергебиль», достойно представлявший в Волгограде культуру дагестанских народов.

Подводя результаты мероприятия, Нариман Абдулмуталибов заметил, что дагестанские животноводы с достоинством представили регион на всероссийском смотре.