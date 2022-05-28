ЗАМАНА - Дагестанские животноводы признаны лучшими на Всероссийской выставке овец и коз

Дагестанские животноводы признаны лучшими на Всероссийской выставке овец и коз

Автор
28 мая, 2022. Суббота 21:20
||||
Дагестанские животноводы признаны лучшими на Всероссийской выставке овец и коз Дагестанские животноводы признаны лучшими на Всероссийской выставке овец и коз

Вчера, 27 мая, в Волгограде прошла праздничная церемония награждения победителей и призеров XXII Всероссийской выставки племенных овец и коз.

Дагестанские животноводы признаны лучшими на Всероссийской выставке овец и коз
Общество

По результатам выставки животноводы из Дагестана выиграли 26 наград: 11 золотых, 9 серебряных и 6 бронзовых. По числу медалей они обошли всех остальных участников конкурса.

Помимо этого, эксперты назвали агрофирму «Чох» Гунибского района одной из лучших в России, вручили ей диплом третьей степени и кубок. Также кубок и диплом организаторы вручили Федеральному аграрному научному центру горной республики. Кроме того, почетную грамоту получил хореографический ансамбль танца «Гергебиль», достойно представлявший в Волгограде культуру дагестанских народов.

Подводя результаты мероприятия, Нариман Абдулмуталибов заметил, что дагестанские животноводы с достоинством представили регион на всероссийском смотре.

Прочитано 15 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top