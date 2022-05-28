ЗАМАНА - На ТОСЭР «Дагестанские Огни» заработают два новых завода

На ТОСЭР «Дагестанские Огни» заработают два новых завода

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28 мая, 2022. Суббота 21:17
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На ТОСЭР «Дагестанские Огни» заработают два новых завода

На территории опережающего социально-экономического развития «Дагестанские Огни» откроются организации по производству строительных материалов и пластиковых труб.

На ТОСЭР «Дагестанские Огни» заработают два новых завода
Общество

Новые заводы попадут в ТОСЭР к концу текущего года.

«У нас 6 резидентов, а к концу 2022 года добавятся еще 3. Производство развернем на территории 45 га, благодаря Сергею Меликову переданными нам с аграрного колледжа»,- заметил руководитель Дагестанских Огней Джаллутдин Алирзаев.

Предприятие по изготовлению стройматериалов займет примерно 4 га, по производству пластиковых труб – 15 га. Оставшаяся территория отведена под инвестпроект по производству концентрированных соков «Хазар», который получил статус резидента в прошлом году.

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