Уточняют, что работники ведомства проинспектировали завершение строительства колеса. «На сегодняшний день идут последние этапы пуско-наладочных работ. Выдано заключение о соответствии объекта капитального строительства проектной документации», – заявляет министерство. Также рядом находится площадка для детей, которую разместили при поддержке инвестиций организации «Панорама».
Этим летом в Махачкале введут в эксплуатацию колесо обозрения
- Автор Дарья
- 28 мая, 2022. Суббота 20:59
В начале лета этого года в парке имени Ленинского комсомола в Махачкале начнет работу аттракцион «Колесо обозрения». Об этом информируют в телеграм-канале Министерства строительства РД.
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