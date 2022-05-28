ЗАМАНА - Этим летом в Махачкале введут в эксплуатацию колесо обозрения

Этим летом в Махачкале введут в эксплуатацию колесо обозрения

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28 мая, 2022. Суббота 20:59
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Этим летом в Махачкале введут в эксплуатацию колесо обозрения

В начале лета этого года в парке имени Ленинского комсомола в Махачкале начнет работу аттракцион «Колесо обозрения». Об этом информируют в телеграм-канале Министерства строительства РД.

Этим летом в Махачкале введут в эксплуатацию колесо обозрения
Общество

Уточняют, что работники ведомства проинспектировали завершение строительства колеса. «На сегодняшний день идут последние этапы пуско-наладочных работ. Выдано заключение о соответствии объекта капитального строительства проектной документации», – заявляет министерство. Также рядом находится площадка для детей, которую разместили при поддержке инвестиций организации «Панорама».

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