Этим летом в Махачкале введут в эксплуатацию колесо обозрения

Автор Дарья |||

В начале лета этого года в парке имени Ленинского комсомола в Махачкале начнет работу аттракцион «Колесо обозрения». Об этом информируют в телеграм-канале Министерства строительства РД.