Более 400 жителей Дагестана написали тотальный диктант на даргинском языке

Сегодня, 28 мая, на базе Исторического музея «Россия — моя история» прошел первый тотальный диктант на даргинском языке.

В региональной акции поучаствовали общественные и политические деятели, учёные, поэты, писатели, представители СМИ, студенты и подростки.

Диктант написали более 400 дагестанцев, все они получили сертификаты участников.

На этноподворье в фойе Исторического музея были представлены традиционная утварь даргинского народа.

Стоит заметить, что мероприятие организовано Дагестанским федеральным исследовательским центром Российской академии наук, ДГУ Историческим парком «Россия — моя история», музыкально-драматическим театром имени О. Батырая, редакцией республиканской газеты «Замана», депутатом Шамилем Омаровым, который организовал и кофе-брейк, а также руководителями Акушинского, Дахадаевского, Левашинского, Сергокалинского и Кайтагского районов.