ЗАМАНА - Более 400 жителей Дагестана написали тотальный диктант на даргинском языке

Более 400 жителей Дагестана написали тотальный диктант на даргинском языке

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28 мая, 2022. Суббота 20:54
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Более 400 жителей Дагестана написали тотальный диктант на даргинском языке Более 400 жителей Дагестана написали тотальный диктант на даргинском языке Более 400 жителей Дагестана написали тотальный диктант на даргинском языке Более 400 жителей Дагестана написали тотальный диктант на даргинском языке Более 400 жителей Дагестана написали тотальный диктант на даргинском языке Более 400 жителей Дагестана написали тотальный диктант на даргинском языке

Сегодня, 28 мая, на базе Исторического музея «Россия — моя история» прошел первый тотальный диктант на даргинском языке.

Более 400 жителей Дагестана написали тотальный диктант на даргинском языке
Общество

В региональной акции поучаствовали общественные и политические деятели, учёные, поэты, писатели, представители СМИ, студенты и подростки.

Диктант написали более 400 дагестанцев, все они получили сертификаты участников.

На этноподворье в фойе Исторического музея были представлены традиционная утварь даргинского народа.

Стоит заметить, что мероприятие организовано Дагестанским федеральным исследовательским центром Российской академии наук, ДГУ Историческим парком «Россия — моя история», музыкально-драматическим театром имени О. Батырая, редакцией республиканской газеты «Замана», депутатом Шамилем Омаровым, который организовал и кофе-брейк, а также руководителями Акушинского, Дахадаевского, Левашинского, Сергокалинского и Кайтагского районов.

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