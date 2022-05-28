ЗАМАНА - Промышленники Дагестана рассказали о проблемах, возникших в связи с экономическими санкциями

Промышленники Дагестана рассказали о проблемах, возникших в связи с экономическими санкциями

Автор
28 мая, 2022. Суббота 02:02
|||
Промышленники Дагестана рассказали о проблемах, возникших в связи с экономическими санкциями
Премьер-министр РД Абдулмуслим Абдулмуслимов вчера, 27 мая, встретился с руководителями промышленных компаний региона.
Промышленники Дагестана рассказали о проблемах, возникших в связи с экономическими санкциями
Общество

Собравшиеся обсудили нынешнее состояние промышленной сферы в регионе в условиях экономических санкций, прогнозные показатели развития, существующие проблемы промышленников и многое другое.

Премьер заметил, что встреча в таком формате планировалась уже давно:

«Вчера в стране отмечали День российского предпринимательства. Это профессиональный праздник, в том числе граждан, которые работают в промышленном производстве, тех, кто сегодня находится в этой комнате. Поэтому крайне символично, что наша встреча организована именно сегодня». Подробнее можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

Прочитано 12 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top