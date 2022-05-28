Собравшиеся обсудили нынешнее состояние промышленной сферы в регионе в условиях экономических санкций, прогнозные показатели развития, существующие проблемы промышленников и многое другое.

Премьер заметил, что встреча в таком формате планировалась уже давно:

«Вчера в стране отмечали День российского предпринимательства. Это профессиональный праздник, в том числе граждан, которые работают в промышленном производстве, тех, кто сегодня находится в этой комнате. Поэтому крайне символично, что наша встреча организована именно сегодня». Подробнее можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.