ЗАМАНА - Дагестанские учителя-победители педагогических конкурсов участвовали в «Экспертном десанте» в Новгороде

Дагестанские учителя-победители педагогических конкурсов участвовали в «Экспертном десанте» в Новгороде

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27 мая, 2022. Пятница 17:05
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Дагестанские учителя-победители педагогических конкурсов участвовали в «Экспертном десанте» в Новгороде

В Великом Новгороде для 16 победителей и призеров профессиональных педагогических конкурсов с 21 по 25 мая в рамках спецпроекта платформы «Россия – страна возможностей» организовали «Экспертный десант».

Дагестанские учителя-победители педагогических конкурсов участвовали в «Экспертном десанте» в Новгороде
Общество

От Дагестана на мероприятие приехали педагоги Махачкалинского лицея №8 Айисат Абдуллаева и Динара Сайпуллаева. В "Экспертном десанте" также участвовали учителя из Кемеровской, Свердловской, Новосибирской, Волгоградской областей, Красноярского края и Санкт-Петербурга.

За 2 дня специалисты провели 11 открытых уроков для более чем 300 школьников 4-11 классов, 12 мастер-классов посетило примерно 400 учителей области, в круглом столе и встрече с педагогами поучаствовали 116 преподавателей. В процессе мастер-класса «Проектная деятельность в образовательном процессе» у учителей появилась идея формирования проекта по созданию экологического сознания у подростков 12-17 лет.

«У детей часто просто нет экологических привычек, они бросают бытовой мусор прямо в прибрежной зоне, что плохо сказывается на окружающем мире», – сетуют педагоги.

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