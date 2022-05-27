Дагестан на "Местные инициативы" получил рекордные 600 млн рублей

В текущем году на проект "Местные инициативы" из республиканского бюджета направлено 600 млн рублей - в три раза больше, чем в прошлом году. Средства пойдут на благоустройство общественной инфраструктуры, на что именно - жители муниципалитетов решат самостоятельно.

Ключевое условие - обеспечение софинансирования из бюджета муниципального образования, а также вклад со стороны бизнес-сообщества и меценатов. В минувшем году деньги на программу поступили в таком соотношении: из региональной казны - 200 млн, из местных бюджетов - более 48 млн, от частных спонсоров - около 50 млн.

В текущем году на конкурс отправлено 200 заявок из 42 муниципалитетов. Выбрано 128 проектов. Субсидии из регионального бюджета на их реализацию составят от одного до 10 млн рублей.

"Сначала на реализацию проекта было выделено 400 млн рублей. Но, учитывая большое количество заявок на общую сумму почти в миллиард, бюджет изменили и направили дополнительно 200 млн", — заявил врио руководителя Минэкономики Дагестана Арсен Рустамов.