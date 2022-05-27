ЗАМАНА - Возможности для оказания онкопомощи в Дагестане будут расширяться

Возможности для оказания онкопомощи в Дагестане будут расширяться

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27 мая, 2022. Пятница 11:42
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Возможности для оказания онкопомощи в Дагестане будут расширяться

В течение 5 дней в Дагестане под руководством главного онколога Минздрава РФ Андрея Каприна работала большая команда лучших экспертов Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России.

Возможности для оказания онкопомощи в Дагестане будут расширяться
Общество

Дагестан стал 16-м субъектом России, куда приехал «Онкопатруль». Он провел здесь целый ряд медобследований, обучающих лекций, мастер-классов, встреч со студентами и показательных операций по онкомаммологии и онкогинекологии.

Результаты информационно-просветительской акции были объявлены сегодня с участием руководителя РД Сергея Меликова и генерального директора радиологии Минздрава России Андрея Каприна.

В общении с представителями СМИ Сергей Меликов заметил, что на данный момент имеющейся мощности Регионального онкологического центра недостаточно для оказания медпомощи в полном объеме: «И это не связано с какой-то недоработкой. На данный момент выявляемость онкозаболеваний принуждает нас задумываться о необходимости делать больше в плане формирования условий как для обследования, так и для лечения граждан», – заметил руководитель республики.  Подробнее можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

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