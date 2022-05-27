Возможности для оказания онкопомощи в Дагестане будут расширяться

Дагестан стал 16-м субъектом России, куда приехал «Онкопатруль». Он провел здесь целый ряд медобследований, обучающих лекций, мастер-классов, встреч со студентами и показательных операций по онкомаммологии и онкогинекологии.

Результаты информационно-просветительской акции были объявлены сегодня с участием руководителя РД Сергея Меликова и генерального директора радиологии Минздрава России Андрея Каприна.

В общении с представителями СМИ Сергей Меликов заметил, что на данный момент имеющейся мощности Регионального онкологического центра недостаточно для оказания медпомощи в полном объеме: «И это не связано с какой-то недоработкой. На данный момент выявляемость онкозаболеваний принуждает нас задумываться о необходимости делать больше в плане формирования условий как для обследования, так и для лечения граждан», – заметил руководитель республики. Подробнее можно прочитать на сайте Главы Дагестана.