Участников и гостей мероприятия поприветствовал руководитель РД Сергей Меликов.
В своем обращении он подчеркнул, что онкологические болезни в стране каждый год уносят почти 300 тысяч жизней, а количество заболевших за год приближается к 600 000 человек. Злокачественные опухоли и новообразования занимают среди причин смерти второе место, уступая только болезням сердечно-сосудистой системы.
«Президентом Владимиром Путиным и Правительством РФ уделяется много внимания этим проблемам. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» определен такой целевой показатель как «снижение смертности от онкологии».
И наш регион активно работает в этом направлении. Помимо прочего, реализуется региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями», в рамках которой в текущем году направлено более 4 млрд рублей», — отметил Меликов. Подробнее можно прочитать на сайте Главы Дагестана.