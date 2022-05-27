ЗАМАНА - Сергей Меликов принял участие в информационно-просветительской акции «Онкопатруль»

Сергей Меликов принял участие в информационно-просветительской акции «Онкопатруль»

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27 мая, 2022. Пятница 11:14
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Сергей Меликов принял участие в информационно-просветительской акции «Онкопатруль»

Вчера, 26 мая, в Махачкале провели мероприятие по итогам работы в Дагестане участников Всероссийского движения «Онкопатруль» под руководством главного онколога министерства здравоохранения РФ Андрея Каприна.

Сергей Меликов принял участие в информационно-просветительской акции «Онкопатруль»
Общество

Участников и гостей мероприятия поприветствовал руководитель РД Сергей Меликов. 

В своем обращении он подчеркнул, что онкологические болезни в стране каждый год уносят почти 300 тысяч жизней, а количество заболевших за год приближается к 600 000 человек. Злокачественные опухоли и новообразования занимают среди причин смерти второе место, уступая только болезням сердечно-сосудистой системы.

«Президентом Владимиром Путиным и Правительством РФ уделяется много внимания этим проблемам. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» определен такой целевой показатель как «снижение смертности от онкологии».

И наш регион активно работает в этом направлении. Помимо прочего, реализуется региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями», в рамках которой в текущем году направлено более 4 млрд рублей», — отметил Меликов. Подробнее можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

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