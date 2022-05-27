Минмолодежи Дагестана организовало встречу с иностранными студентами ДагГАУ

В ДГАУ имени М.М. Джамбулатова прошла лекция по культурной адаптации и по правовому просвещению иностранных студентов, информирует пресс-служба университета.

Организовало мероприятие Минмолодежи Дагестана при поддержке Отдела международных отношений и внешних связей ДагГАУ.

Беседу с учащимися провели сотрудник Отдела духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания министерства молодежи республики Шевкет Крумов и учёный Ахмедия Махадов.

Ахмедия Махадов рассказал иностранным студентам о ключевых этапах многовековой истории Дагестана, об уникальной природе горного региона, об искусстве и традиционных промыслах республики. Кроме того, гости семинара подняли тему об экстремистской и террористической деятельности. Они предостерегли молодых людей от этого и напомнили о важности соблюдения законов страны.