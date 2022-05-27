ЗАМАНА - Минтруд РД провел ярмарки вакансий ко Дню российского предпринимательства

Минтруд РД провел ярмарки вакансий ко Дню российского предпринимательства

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27 мая, 2022. Пятница 09:08
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Минтруд РД провел ярмарки вакансий ко Дню российского предпринимательства

В День российского бизнеса во всех 52 органах занятости министерства труда РД прошли ярмарки вакансий, информирует пресс-служба ведомства.

Минтруд РД провел ярмарки вакансий ко Дню российского предпринимательства
Общество

Так, Центр занятости Махачкалы организовал ярмарку вакансий «Молодые кадры» в Техническом колледже имени Р.Н. Ашуралиева. Мероприятие прошло для граждан, которые испытывают сложности в поиске работы, в том числе и для молодого поколения.

Во встрече с работодателями и сотрудниками Службы занятости поучаствовали более 95 безработных и несовершеннолетние подростки, которые ищут работу на время летних каникул.

Для детей была проведена экскурсия по Центру опережающей профессиональной подготовки, организован мастер-класс по компетенции «Графический дизайн».

Из общего числа – 425 единиц вакансий, представленных 139 работодателями Махачкалы, – были рассмотрены 56 единиц вакансий 7 работодателей.

Участники мероприятия получили подробные консультации в рамках поиска работы, многие смогли определиться с выбором представленных свободных вакансий уже на самой ярмарке.

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