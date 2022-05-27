Правительство Дагестана контролирует строительство дорог в объезд Махачкалы, Хасавюрта и Дербента

Под руководством заместителя премьер-министра Дагестана Ризвана Газимагомедова прошло собрание на тему проектирования строительства и ремонта обходов Хасавюрта и Дербента по федеральной автодороге Р-217 «Кавказ» и северного обхода Махачкалы для соединения Р-217 и Р-215 Астрахань-Кочубей-Киляр-Махачкала.

Собрание прошло в рамках контроля исполнения решений, которые были приняты по результатам рабочей встречи руководителя РД Сергея Меликова и начальника Минтранспорта РФ Виталия Савельева.

В ходе заседания они обсудили и озвучили пути быстрого решения вопросов по техническим условиям ресурсоснабжающих компаний, подписания компенсационных договоров и внесения изменений в проект планировки территории при проектировании обходов Хасавюрта и Дербента.

Подробнее можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.