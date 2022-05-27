Собрание прошло в рамках контроля исполнения решений, которые были приняты по результатам рабочей встречи руководителя РД Сергея Меликова и начальника Минтранспорта РФ Виталия Савельева.
В ходе заседания они обсудили и озвучили пути быстрого решения вопросов по техническим условиям ресурсоснабжающих компаний, подписания компенсационных договоров и внесения изменений в проект планировки территории при проектировании обходов Хасавюрта и Дербента.
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