ЗАМАНА - Основной период ЕГЭ стартовал в Дагестане

Основной период ЕГЭ стартовал в Дагестане

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26 мая, 2022. Четверг 16:18
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Основной период ЕГЭ стартовал в Дагестане

Основной период ЕГЭ начался 26 мая и будет идти до 2 июля, информирует пресс-служба РЦОИ Дагестана.

Основной период ЕГЭ стартовал в Дагестане
Общество

В первый день школьники сдают экзамены по географии, литературе и химии. ЕГЭ по русскому языку пройдет 30 и 31 мая. Профильная математика запланирована на 2 июня, а базовая математика на 3 июня. Экзамены по истории и физике выпускники сдадут 6 июня, по обществознанию – 9 июня. ЕГЭ по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам – 14 июня. Устная часть по иностранным языкам пройдет в 2 дня 16 и 17 июня. Экзамен по информатике также разделен на 2 дня и пройдет 20 и 21 июня. Резервные дни основного периода идут с 23 июня по 2 июля.

26 мая по региону работали 53 пункта проведения ЕГЭ. В общем в этот день экзамены сдавали 3 705 человек.

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