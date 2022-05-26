Основной период ЕГЭ стартовал в Дагестане

В первый день школьники сдают экзамены по географии, литературе и химии. ЕГЭ по русскому языку пройдет 30 и 31 мая. Профильная математика запланирована на 2 июня, а базовая математика на 3 июня. Экзамены по истории и физике выпускники сдадут 6 июня, по обществознанию – 9 июня. ЕГЭ по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам – 14 июня. Устная часть по иностранным языкам пройдет в 2 дня 16 и 17 июня. Экзамен по информатике также разделен на 2 дня и пройдет 20 и 21 июня. Резервные дни основного периода идут с 23 июня по 2 июля.

26 мая по региону работали 53 пункта проведения ЕГЭ. В общем в этот день экзамены сдавали 3 705 человек.