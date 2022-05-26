ЗАМАНА - Первый отель франшизы Azimut Hotels открылся в Дагестане

Первый отель франшизы Azimut Hotels открылся в Дагестане

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26 мая, 2022. Четверг 14:11
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Первый отель франшизы Azimut Hotels открылся в Дагестане

Отель франшизы Azimut Hotels открылся в Каспийске - это первый выход федеральной гостиничной сети в субъекте. Об этом рассказала начальница Ростуризма Зарина Догузова, принимавшая участие в церемонии открытия.

Первый отель франшизы Azimut Hotels открылся в Дагестане
Общество

"Открытие в Каспийске "Azimut парк отель" - это первый выход отечественной гостиничной франшизы в Дагестан, и мы надеемся, что инвесторы будут все более активно заходить в республику с аналогичными проектами. Этому, в том числе, будут способствовать наши меры поддержки, включая проект Ростуризма по льготному кредитованию инвесторов на строительство гостиниц", — заявила Догузова.

Она подчеркнула важность открытия в Дагестане современных отелей, сочетающих качественный сервис и дагестанский колорит.

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