Как заявил Руслан Алиев, эта проблема включена в повестку дня специально, так как показатель младенческой смертности за текущий год составил 356 младенцев, что на 43 ребенка больше, чем за 2020 год (313 детей), и это несмотря на то, что в последние годы целенаправленно решались важные проблемы в вопросах сохранения и укрепления здоровья матерей и детей. Для решения данной проблемы направлялись большие средства на оборудование, открывались новые медицинские центры, осуществлялось повышение квалификации врачей. Подробнее можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.