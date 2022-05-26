ЗАМАНА - В Дагестане проработают дополнительный комплекс мер по снижению младенческой смертности

В Дагестане проработают дополнительный комплекс мер по снижению младенческой смертности

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26 мая, 2022. Четверг 10:13
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В Дагестане проработают дополнительный комплекс мер по снижению младенческой смертности
В ходе собрания под руководством первого заместителя премьер-министра Дагестана Руслана Алиева вчера, 25 мая, участники рассмотрели тему младенческой смертности в регионе и обсудили актуальные меры по ее снижению.
В Дагестане проработают дополнительный комплекс мер по снижению младенческой смертности
Общество

Как заявил Руслан Алиев, эта проблема включена в повестку дня специально, так как показатель младенческой смертности за текущий год составил 356 младенцев, что на 43 ребенка больше, чем за 2020 год (313 детей), и это несмотря на то, что в последние годы целенаправленно решались важные проблемы в вопросах сохранения и укрепления здоровья матерей и детей. Для решения данной проблемы направлялись большие средства на оборудование, открывались новые медицинские центры, осуществлялось повышение квалификации врачей. Подробнее можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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