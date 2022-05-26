Руслан Алиев заметил, что на территории региона находится 6243 объекта культурного наследия, из которых в едином государственном реестре зафиксировано 6063 объекта, остальные памятники пребывают на стадии согласования и регистрации.

«Нужно в оперативные сроки обеспечить включение всех объектов в список. Из общего количества объектов культурного наследия 1951 – федерального значения; 4289 – республиканского значения; 3 – муниципального значения. Также под государственной охраной пребывают 2405 обнаруженных объектов, которые обладают признаками объекта культурного наследия», — заявил Алиев. Подробнее можно прочитать на сайте Правительства РД.