ЗАМАНА - В 2022 году в Дагестане впервые выделили средства на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия

В 2022 году в Дагестане впервые выделили средства на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия

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26 мая, 2022. Четверг 08:16
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В 2022 году в Дагестане впервые выделили средства на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия
На собрании кабинета министров под руководством первого заместителя премьер-министра РД Руслана Алиева вчера, 25 мая, обсудили тему состояния объектов культурного наследия в Дагестане и мерах по обеспечению их сохранности.
В 2022 году в Дагестане впервые выделили средства на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия
Общество

Руслан Алиев заметил, что на территории региона находится 6243 объекта культурного наследия, из которых в едином государственном реестре зафиксировано 6063 объекта, остальные памятники пребывают на стадии согласования и регистрации.

«Нужно в оперативные сроки обеспечить включение всех объектов в список. Из общего количества объектов культурного наследия 1951 – федерального значения; 4289 – республиканского значения; 3 – муниципального значения. Также под государственной охраной пребывают 2405 обнаруженных объектов, которые обладают признаками объекта культурного наследия», — заявил Алиев. Подробнее можно прочитать на сайте Правительства РД.

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