В слете поучаствует более 100 педагогов допобразования, которые реализуют программы туристско-краеведческой направленности.
Туристско-краеведческий слет работников образования пройдет в Дагестане
- Автор Дарья
- 25 мая, 2022. Среда 14:19
XVI Региональный туристско-краеведческий слет сотрудников сферы образования, посвященный Году образования в Дагестане, пройдет 2-5 июня в Ботлихском районе.
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