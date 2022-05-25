ЗАМАНА - Туристско-краеведческий слет работников образования пройдет в Дагестане

Туристско-краеведческий слет работников образования пройдет в Дагестане

Автор
25 мая, 2022. Среда 14:19
|||
Туристско-краеведческий слет работников образования пройдет в Дагестане

XVI Региональный туристско-краеведческий слет сотрудников сферы образования, посвященный Году образования в Дагестане, пройдет 2-5 июня в Ботлихском районе.

Туристско-краеведческий слет работников образования пройдет в Дагестане
Общество

В слете поучаствует более 100 педагогов допобразования, которые реализуют программы туристско-краеведческой направленности.

В течение 3-х дней участники слета пройдут конкурсные тесты, продемонстрируют навыки в туристской технике, туристской эстафете, педагогическом роггейне и конкурсе узлов.

Жюри выявит победителей и призеров в личном и общекомандном зачетах. Победители поедут от Дагестана на Всероссийский этап туристско-краеведческого слета сотрудников образования. 

Прочитано 31 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top