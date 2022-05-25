Туристско-краеведческий слет работников образования пройдет в Дагестане

XVI Региональный туристско-краеведческий слет сотрудников сферы образования, посвященный Году образования в Дагестане, пройдет 2-5 июня в Ботлихском районе.

В слете поучаствует более 100 педагогов допобразования, которые реализуют программы туристско-краеведческой направленности.

В течение 3-х дней участники слета пройдут конкурсные тесты, продемонстрируют навыки в туристской технике, туристской эстафете, педагогическом роггейне и конкурсе узлов.

Жюри выявит победителей и призеров в личном и общекомандном зачетах. Победители поедут от Дагестана на Всероссийский этап туристско-краеведческого слета сотрудников образования.