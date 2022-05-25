ЗАМАНА - Зарина Догузова посетила туристические объекты Дагестана

Зарина Догузова посетила туристические объекты Дагестана

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25 мая, 2022. Среда 13:51
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Зарина Догузова посетила туристические объекты Дагестана

В рамках рабочей поездки в Дагестан руководительница Ростуризма Зарина Догузова посетила ряд крупных инвестпроектов и объектов, реализующихся на данный момент в регионе.

Зарина Догузова посетила туристические объекты Дагестана
Общество

Так, для Догузовой провели экскурсии по комплексам «Янтарное» и «Главрыба». Она побывала на местах размещения, в форелевом хозяйстве, а также ознакомилась с планами работ по увеличению комплексов. Догузова высоко оценила работу туробъектов и отметила уникальный подход в формировании нацколорита.

«Обсудили с местным бизнесом как важно, чтобы все погружало путешественника в этнографический колорит. А это – музыка, еда, горская архитектура, танцы, история, народно-художественные промыслы и другое. Главное богатство республики – это десятки национальностей, которые здесь проживают, их культура, обычаи и традиции» — отметила руководительница Ростуризма.

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