ЗАМАНА - День славянской письменности поддержали в городах и районах Дагестана

День славянской письменности поддержали в городах и районах Дагестана

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25 мая, 2022. Среда 11:07
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День славянской письменности поддержали в городах и районах Дагестана

Ко Дню славянской письменности и культуры Центром русского языка и культуры была организована познавательно-игровая программа для детей, информирует пресс-служба Центра.

День славянской письменности поддержали в городах и районах Дагестана
Общество

В городских и районных школах Дагестана провели просветительские уроки о великих классиках русской литературы.

Вчера, 24 мая, в мероприятии поучаствовали дети из школ Каспийска, Избербаша, Кизляра, Южно-Сухокумска и так далее.

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