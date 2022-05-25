В городских и районных школах Дагестана провели просветительские уроки о великих классиках русской литературы.
Вчера, 24 мая, в мероприятии поучаствовали дети из школ Каспийска, Избербаша, Кизляра, Южно-Сухокумска и так далее.
Ко Дню славянской письменности и культуры Центром русского языка и культуры была организована познавательно-игровая программа для детей, информирует пресс-служба Центра.
В городских и районных школах Дагестана провели просветительские уроки о великих классиках русской литературы.
Вчера, 24 мая, в мероприятии поучаствовали дети из школ Каспийска, Избербаша, Кизляра, Южно-Сухокумска и так далее.
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