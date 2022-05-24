Всероссийское движение «Онкопатруль» продолжило свою работу в поликлинике АО «Завод «Дагдизель»

Сегодня, 24 мая, Всероссийское движение «Онкопатруль» продолжило свою работу в поликлинике АО «Завод «Дагдизель». Начиная с 23 по 27 мая свое здоровье проверят около восьмисот работников крупнейшего в России завода по разработке и производству морского подводного оружия.

Именно с этой целью в Дагестан приехали 22 ведущих специалиста НМИЦ радиологии Минздрава России во главе с главным онкологом Минздрава России, академиком РАН Андреем Дмитриевичем Каприным.

Лучшие онкомаммологи, онкоурологи, онкогинекологи, специалисты УЗИ-диагностики, торакальные и абдоминальные хирурги проводят медицинское обследование и большую информационно-просветительскую работу среди врачей поликлиники завода, работников и граждан региона. В их числе маммолог, онколог, к.м.н. Никитина Екатерина Андреевна, Врач Московского научно-исследовательского онкологического института имени П. А. Герцена Зелич Наталия Владимировна и др.

Торакальный хирург-онколог, старший научный сотрудник торакального хирургического отделения МНИОИ им. П. А. Герцена, к.м.н. Бармин Виталий Валерьевич, который возглавляет группу врачей, рассказал нам о работе движения и о том насколько важны ежегодные обследования.

Отвечая на вопрос, почему рак легких на первом месте, доктор пояснил:

«По печально известной статистике смертности от онкологических заболеваний рак легкого занимает первое место, как в республике Дагестан, как в стране, так и во всем мире. Как правило, болезнь легкого ни на первой стадии, ни на второй никак себя не проявляет. Человек занимается своими повседневными делами, а опухолевый узел продолжает расти. Проявлять он себя начинает тогда, когда сдавливает уже соседние органы. Но тогда это, к сожалению, уже третья или четвертая стадия, именно поэтому такая ужасная статистика.

Основная наша цель просветительская. Так как крайне важно, чтобы человек пошел на проверку, когда его ничего не беспокоит. А золотым методом обследования легких является компьютерная томография, только она, ни рентген, ни флюорография.

Очень хорошие результаты лечения бывают, когда человека можно прооперировать.

Надо отметить, что КТ выполняется всего лишь один раз в год и в этот год человек живет спокойно, зная, что за это время болезнь не подкрадется к нему и не обнаружится третья или четвертая стадия рака. И это именно то, к чему мы призываем»

Почему выбор пал именно на работников завода «Дагдизель»?

Если гора не идёт к Магомеду, то Магомед идёт к горе. По словам доктора, основная идеология "Онкопотруля" заключается в том, что не население приходит к врачу, врачи приходят к населению.

"По опыту знаем, что работникам больших предприятий тяжелее всего выбраться на диспансеризацию, поэтому мы выезжаем на рабочие места".

Надо отметить, что основной посыл специалистов в том, что не нужно ждать пока начнет болеть, а надо обращаться к врачу ежегодно.

Гостей приятно удивил тот факт, что сигареты и табак дагестанскими женщинами не используется, а огорчило то, что в республике много курящих мужчин. По словам Виталия Бармина, курение является причиной развития более 20 онкологических заболеваний, кроме рака легких, поэтому он призывает «не испытывать свой организм на прочность, потому что цепь не прочнее своего самого слабого звена»

За любой информацией, касающейся онкозаболеваний, можно обратиться на сайт Всероссийской ассоциации

онкологических пациентов https://www.russcpa.ru/proekty/onkopatrul/

А так же рекомендуем подписаться на телеграм-канал главного онколога Минздрава России, академика РАН Андрея Каприна по ссылке: https://t.me/ADKaprin.