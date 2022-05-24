ЗАМАНА - Летнюю оздоровительную кампанию для детей обсудили в Дагестане

Летнюю оздоровительную кампанию для детей обсудили в Дагестане

Автор
24 мая, 2022. Вторник 15:48
|||
Летнюю оздоровительную кампанию для детей обсудили в Дагестане

Собрание на тему организации летнего отдыха детей прошло в Минобрнауки Дагестана, информирует пресс-служба ведомства.

Летнюю оздоровительную кампанию для детей обсудили в Дагестане
Общество

Руководитель Управления по воспитательной работе и дополнительного образования детей Лариса Калмыкова продемонстрировала программу Минпросвещения России - «7 шагов летней оздоровительной кампании 2022», включающую единые подходы к проведению мероприятий в рамках кампании. 

Участники совещания отметили важность наличия официальных сайтов, на которых должны быть предоставлены все сведения об условиях проживания и программах мероприятий на время летнего отдыха несовершеннолетних. Также был продемонстрирован перечень учреждений, в которых, по итогам проверки, выявлены несоответствия нормам пожарной безопасности и обозначены сроки для ликвидации этих ошибок.   Пресс-служба отмечает, что летней оздоровительной кампанией текущего года запланировано охватить более 30 000 детей.

Прочитано 26 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top