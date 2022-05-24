Летнюю оздоровительную кампанию для детей обсудили в Дагестане

Руководитель Управления по воспитательной работе и дополнительного образования детей Лариса Калмыкова продемонстрировала программу Минпросвещения России - «7 шагов летней оздоровительной кампании 2022», включающую единые подходы к проведению мероприятий в рамках кампании.

Участники совещания отметили важность наличия официальных сайтов, на которых должны быть предоставлены все сведения об условиях проживания и программах мероприятий на время летнего отдыха несовершеннолетних. Также был продемонстрирован перечень учреждений, в которых, по итогам проверки, выявлены несоответствия нормам пожарной безопасности и обозначены сроки для ликвидации этих ошибок. Пресс-служба отмечает, что летней оздоровительной кампанией текущего года запланировано охватить более 30 000 детей.