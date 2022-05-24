В рамках мероприятия профильные эксперты Минздрава РД осуществят осмотр и консультирование подозреваемых, обвиняемых и осужденных.
Ключевая задача акции - выявление граждан, которым необходимо оказание высокотехнологичной медпомощи по имеющимся заболеваниям офтальмологического, кардиологического, онкологического, неврологического профилей, других социально-важных заболеваний, а также уменьшение смертности среди заключенных.
Выездные осмотры и консультирование подозреваемых, обвиняемых и осужденных будут идти с 23 мая по 27 мая текущего года.