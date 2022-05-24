Акция «Марафон здоровья» начала работу в учреждениях УИС Дагестана

В учреждениях уголовно-исполнительной системы Дагестана начала работу Всероссийская акция «Марафон здоровья», информирует пресс-служба УФСИН РФ по региону.

В рамках мероприятия профильные эксперты Минздрава РД осуществят осмотр и консультирование подозреваемых, обвиняемых и осужденных.

Ключевая задача акции - выявление граждан, которым необходимо оказание высокотехнологичной медпомощи по имеющимся заболеваниям офтальмологического, кардиологического, онкологического, неврологического профилей, других социально-важных заболеваний, а также уменьшение смертности среди заключенных.

Выездные осмотры и консультирование подозреваемых, обвиняемых и осужденных будут идти с 23 мая по 27 мая текущего года.