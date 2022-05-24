Среди призеров – газета «Замана», которая получает знак отличия уже второй год и газета «Орленок – Дагестан».
По словам главного редактора газеты Арсена Юсупова, быть оцененными признанными экспертами в журналистике, такими как именитый преподавательский состав журфака МГУ и руководители федеральных изданий с многолетним опытом – дорогого стоит.
«Мы ценим экспертный взгляд коллег и профессионалов большой журналистики на наше издание. Национальная пресса сегодня получила второе дыхание, а благодаря социальным сетям и сетевым версиям может развиваться не только на родном языке, но и привлекать русскоязычную аудиторию. Такой этномикс в рамках СМИ», – говорит Юсупов.