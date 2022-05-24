ЗАМАНА - Общественно-политическая газета на даргинском языке «Замана» и газета «Орленок – Дагестан» – в списке лучших СМИ России

Общественно-политическая газета на даргинском языке «Замана» и газета «Орленок – Дагестан» – в списке лучших СМИ России

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24 мая, 2022. Вторник 11:40
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Общественно-политическая газета на даргинском языке «Замана» и газета «Орленок – Дагестан» – в списке лучших СМИ России

В эти дни в Москве проходит деловой форум «Качественная пресса и перспективы ее развития», в рамках которой были награждены победители проекта «Золотой фонд прессы  – 2022».

Общественно-политическая газета на даргинском языке «Замана» и газета «Орленок – Дагестан» – в списке лучших СМИ России
Общество

Среди призеров – газета «Замана», которая получает знак отличия уже второй год и газета «Орленок – Дагестан».

По словам главного редактора газеты Арсена Юсупова, быть оцененными признанными экспертами в журналистике, такими как именитый преподавательский состав журфака МГУ  и руководители федеральных изданий с многолетним опытом – дорогого стоит.

«Мы ценим экспертный взгляд коллег и профессионалов большой журналистики на наше издание. Национальная пресса сегодня получила второе дыхание, а благодаря социальным сетям и сетевым версиям может развиваться не только на родном языке, но и привлекать русскоязычную аудиторию. Такой этномикс в рамках СМИ», – говорит Юсупов.

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О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
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взяты из открытых источников
 

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