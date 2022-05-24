IX Международный межрелигиозный молодежный форум завершил свою работу

Приветствуя гостей мероприятия, помощник Муфтия Дагестана Мухаммад Магомедов отметил, что форум зарекомендовал себя эффективной и популярной площадкой для делового взаимодействия, дружеской беседы и обмена опытом молодежи – представителей разных религий.



«Искренне рад, что у истоков организации и проведения мероприятия, среди других, участвовал и я. Это большой опыт для всех нас. Приятно, что межрелигиозный форум проходит именно в нашей республике, где столетиями в мире и согласии живут представители многочисленных народов и религий», – заметил Магомедов. В конце мероприятия прошел концерт. Духовные песнопения сыграли представители всех вероисповеданий, представленных на форуме.