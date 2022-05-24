Приветствуя гостей мероприятия, помощник Муфтия Дагестана Мухаммад Магомедов отметил, что форум зарекомендовал себя эффективной и популярной площадкой для делового взаимодействия, дружеской беседы и обмена опытом молодежи – представителей разных религий.
«Искренне рад, что у истоков организации и проведения мероприятия, среди других, участвовал и я. Это большой опыт для всех нас. Приятно, что межрелигиозный форум проходит именно в нашей республике, где столетиями в мире и согласии живут представители многочисленных народов и религий», – заметил Магомедов. В конце мероприятия прошел концерт. Духовные песнопения сыграли представители всех вероисповеданий, представленных на форуме.
IX Международный межрелигиозный молодежный форум завершил свою работу
- Автор Дарья
- 24 мая, 2022. Вторник 09:46
Вчера, 23 мая, в Доме дружбы в Махачкале прошло праздничное закрытие IX Международного межрелигиозного молодежного форума.
Приветствуя гостей мероприятия, помощник Муфтия Дагестана Мухаммад Магомедов отметил, что форум зарекомендовал себя эффективной и популярной площадкой для делового взаимодействия, дружеской беседы и обмена опытом молодежи – представителей разных религий.
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