ЗАМАНА - IX Международный межрелигиозный молодежный форум завершил свою работу

IX Международный межрелигиозный молодежный форум завершил свою работу

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24 мая, 2022. Вторник 09:46
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IX Международный межрелигиозный молодежный форум завершил свою работу

Вчера, 23 мая, в Доме дружбы в Махачкале прошло праздничное закрытие IX Международного межрелигиозного молодежного форума.

IX Международный межрелигиозный молодежный форум завершил свою работу
Общество

Приветствуя гостей мероприятия, помощник Муфтия Дагестана Мухаммад Магомедов отметил, что форум зарекомендовал себя эффективной и популярной площадкой для делового взаимодействия, дружеской беседы и обмена опытом молодежи – представителей разных религий.

«Искренне рад, что у истоков организации и проведения мероприятия, среди других, участвовал и я. Это большой опыт для всех нас. Приятно, что межрелигиозный форум проходит именно в нашей республике, где столетиями в мире и согласии живут представители многочисленных народов и религий», – заметил Магомедов. В конце мероприятия прошел концерт. Духовные песнопения сыграли представители всех вероисповеданий, представленных на форуме.

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