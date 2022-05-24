Всероссийская акция «ОнкоПатруль» стартовала в Дагестане

Там с самых ранних часов прием пациентов проводили более двух десятков ведущих онкологов разного профиля из Национального медицинского исследовательского центра радиологии. Они осмотрели пришедших, познакомили их с мерами профилактики онкологических заболеваний, сообщили о главных симптомах рака. Акция дала возможность пройти осмотр у лучших медиков России, сделать УЗИ и выявить онкологию на ранних этапах его развития. Каждый пациент получил индивидуальную консультацию врача. Только за первый день «ОнкоПатруль» осмотрел более 150 дагестанцев.

Медики уверены: онкология - это не приговор, и в такой ситуации очень важно выявить рак как можно раньше. Ведь благодаря новейшим технологиям, болезнь с успехом лечится. Важно лишь вовремя обратиться к врачу и не откладывать лечение.