ЗАМАНА - Всероссийская акция «ОнкоПатруль» стартовала в Дагестане

Всероссийская акция «ОнкоПатруль» стартовала в Дагестане

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24 мая, 2022. Вторник 08:12
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Всероссийская акция «ОнкоПатруль» стартовала в Дагестане

«ОнкоПатруль» приехал и в Дагестан. Наша республика стала 16 регионом в России, в котором идет Всероссийская акция. Местом проведения выбрана поликлиника предприятия «Дагдизель».

Всероссийская акция «ОнкоПатруль» стартовала в Дагестане
Общество

Там с самых ранних часов прием пациентов проводили более двух десятков ведущих онкологов разного профиля из Национального медицинского исследовательского центра радиологии. Они осмотрели пришедших, познакомили их с мерами профилактики онкологических заболеваний, сообщили о главных симптомах рака. Акция дала возможность пройти осмотр у лучших медиков России, сделать УЗИ и выявить онкологию на ранних этапах его развития. Каждый пациент получил индивидуальную консультацию врача. Только за первый день «ОнкоПатруль» осмотрел более 150 дагестанцев.

Медики уверены: онкология - это не приговор, и в такой ситуации очень важно выявить рак как можно раньше. Ведь благодаря новейшим технологиям, болезнь с успехом лечится. Важно лишь вовремя обратиться к врачу и не откладывать лечение.

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