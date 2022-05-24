Мэр Махачкалы вручил ордена Мужества родным военнослужащих, погибших в ходе спецоперации

«Среди тех, кто погиб смертью героев, выполняя свой воинский долг, защищая интересы не только жителей ЛНР и ДНР, но и наших сограждан, будущее наших детей, есть и махачкалинцы. Их поступки были отмечены на самом высоком уровне, и президентом России Владимиром Путиным принято решение наградить шестерых уроженцев Махачкалы орденами Мужества. Соболезную их семьям и друзьям. Светлая память! Мы будем всегда помнить их подвиги и чтить память о них!», — подчеркнул Салман Дадаев в своем telegram-канале.