ЗАМАНА - Мэр Махачкалы вручил ордена Мужества родным военнослужащих, погибших в ходе спецоперации

Мэр Махачкалы вручил ордена Мужества родным военнослужащих, погибших в ходе спецоперации

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24 мая, 2022. Вторник 01:01
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Мэр Махачкалы вручил ордена Мужества родным военнослужащих, погибших в ходе спецоперации

Руководитель мэрии Махачкалы Салман Дадаев вручил ордена Мужества родным военных, которые погибли в ходе спецоперации на территории Украины. Церемония проходила в конференц-зале городской администрации.

Мэр Махачкалы вручил ордена Мужества родным военнослужащих, погибших в ходе спецоперации
Общество

«Среди тех, кто погиб смертью героев, выполняя свой воинский долг, защищая интересы не только жителей ЛНР и ДНР, но и наших сограждан, будущее наших детей, есть и махачкалинцы. Их поступки были отмечены на самом высоком уровне, и президентом России Владимиром Путиным принято решение наградить шестерых уроженцев Махачкалы орденами Мужества. Соболезную их семьям и друзьям. Светлая память! Мы будем всегда помнить их подвиги и чтить память о них!», — подчеркнул Салман Дадаев в своем telegram-канале.

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