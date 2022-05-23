ЗАМАНА - В России создадут детское движение «Большая перемена»

В России создадут детское движение «Большая перемена»

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23 мая, 2022. Понедельник 13:48
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В России создадут детское движение «Большая перемена»

Об этом сегодня, 23 мая, на площадке фестиваля Российского движения школьников «Большой школьный пикник» проинформировал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

В России создадут детское движение «Большая перемена»
Общество

«Сегодня в Государственную думу внесен закон о движении «Большая перемена». Его цель  – объединить все направления, все движения, которые есть, чтобы ребята сами могли это движение дальше нести вперед. Дабы все ваши идеи, все ваши находки, все ваши предложения могли бы воплотиться, – подчеркнул министр. – По поручению Владимира Путина сформирована единая система выявления талантов, их развития и поддержки, которую важно ввести с новым движением, чтобы в нем смог найти себя каждый ребенок в соответствии со своими интересами и навыками».

Новое движение будет создано на основе всех проектов, успешно работавших для детей и молодого поколения последние годы. Кравцов заметил, что идея формирования движения обсуждалась с самими подростками.

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