Как заявляет пресс-служба ведомства, высота волн достигает 1,0-1,8 метра.
Кроме того, Росгидромет информирует о сильных порывах ветра в некоторых районах Дагестана до 15-20 м/с.
Контактные номера для экстренных сообщений «112» и «101».
Сегодня, 23 мая, по районам моря возможно усиление северо-западного ветра до 12-17 м/с, информирует МЧС по республике.
Как заявляет пресс-служба ведомства, высота волн достигает 1,0-1,8 метра.
Кроме того, Росгидромет информирует о сильных порывах ветра в некоторых районах Дагестана до 15-20 м/с.
Контактные номера для экстренных сообщений «112» и «101».
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