ЗАМАНА - Усиление ветра по районам моря ожидается в Дагестане

Усиление ветра по районам моря ожидается в Дагестане

Автор
23 мая, 2022. Понедельник 12:08
|||
Усиление ветра по районам моря ожидается в Дагестане

Сегодня, 23 мая, по районам моря возможно усиление северо-западного ветра до 12-17 м/с, информирует МЧС по республике.

Усиление ветра по районам моря ожидается в Дагестане
Общество

Как заявляет пресс-служба ведомства, высота волн достигает 1,0-1,8 метра.

Кроме того, Росгидромет информирует о сильных порывах ветра в некоторых районах Дагестана до 15-20 м/с.

Контактные номера для экстренных сообщений «112» и «101».

Прочитано 24 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top