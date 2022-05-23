60 000 жителей Дагестана проголосовали за объекты благоустройства на 2023 год

В Дагестане идет голосование за объекты благоустройства в следующем году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

За 4 недели свой выбор сделали 60 000 жителей субъекта. На сайте 05.gorodsreda.ru от Дагестана предлагается 72 общественных пространства. Те, которые станут лидерами, будут благоустроены в 2023 году. Стоит напомнить, что отдать свой голос можно до 30 мая на портале 05.gorodsreda.ru с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе».