ЗАМАНА - В Дагестане пройдет «Международный день соседей»

В Дагестане пройдет «Международный день соседей»

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23 мая, 2022. Понедельник 08:21
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В Дагестане пройдет «Международный день соседей»

В последнюю пятницу мая в рамках программ «Жители МКД» и «Школа грамотного потребителя» партии «Единая Россия» в Дагестане отметят праздник добрососедства и дружбы – Международный день соседей. Об этом информирует пресс-служба партии.

В Дагестане пройдет «Международный день соседей»
Общество

Планируется, что в этот день в городах региона будут обеспечены площадки для встречи с соседями, чтобы те обсудили тему управления домами с участием партийцев и Жилищной инспекции, управляющих организаций и ТСЖ, городского руководства, депутатов, общественных сообществ и жителей региона. «Задачей мероприятия является необходимость возвращения жителей региона к добрым традициям добрососедства, возможность совместного решения вопрос в области ЖКХ жителей многоэтажных домов, выработка повышения ответственности соседей друг за друга, сплачивание их и придание им общекомандного духа», – заметил один из организаторов.

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