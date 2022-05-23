В Дагестане пройдет «Международный день соседей»

В последнюю пятницу мая в рамках программ «Жители МКД» и «Школа грамотного потребителя» партии «Единая Россия» в Дагестане отметят праздник добрососедства и дружбы – Международный день соседей. Об этом информирует пресс-служба партии.

Планируется, что в этот день в городах региона будут обеспечены площадки для встречи с соседями, чтобы те обсудили тему управления домами с участием партийцев и Жилищной инспекции, управляющих организаций и ТСЖ, городского руководства, депутатов, общественных сообществ и жителей региона. «Задачей мероприятия является необходимость возвращения жителей региона к добрым традициям добрососедства, возможность совместного решения вопрос в области ЖКХ жителей многоэтажных домов, выработка повышения ответственности соседей друг за друга, сплачивание их и придание им общекомандного духа», – заметил один из организаторов.