ЗАМАНА - Новое медицинское оборудование в районы по Программе модернизации первичного звена здравоохранения

Новое медицинское оборудование в районы по Программе модернизации первичного звена здравоохранения

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23 мая, 2022. Понедельник 08:14
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Новое медицинское оборудование в районы по Программе модернизации первичного звена здравоохранения

Праздничное открытие полностью оснащенного рентгеновского кабинета с включением современного цифрового рентгенаппарата и маммографа прошло в Ахвахской центральной районной больнице. На открытии были главврач учреждения и руководитель муниципального образования Ахвахский район.

Новое медицинское оборудование в районы по Программе модернизации первичного звена здравоохранения
Общество

Новое рентгеновское оборудование будет помогать в более раннем выявлении заболеваний органов дыхания, в том числе таких серьезных, как туберкулёз и онкологические болезни, оперативной диагностике и лечении жителей района. Стоит заметить, что такое оборудование было приобретено министерством здравоохранения РД в рамках проекта обновления первичного звена здравоохранения, которая работает в России и в нашем регионе с 2021-го по 2025-й годы. В текущем году будет приобретено ещё более 350 единиц нового медицинского оборудования.

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