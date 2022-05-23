Новое медицинское оборудование в районы по Программе модернизации первичного звена здравоохранения

Новое рентгеновское оборудование будет помогать в более раннем выявлении заболеваний органов дыхания, в том числе таких серьезных, как туберкулёз и онкологические болезни, оперативной диагностике и лечении жителей района. Стоит заметить, что такое оборудование было приобретено министерством здравоохранения РД в рамках проекта обновления первичного звена здравоохранения, которая работает в России и в нашем регионе с 2021-го по 2025-й годы. В текущем году будет приобретено ещё более 350 единиц нового медицинского оборудования.