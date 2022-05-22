ЗАМАНА - Манвел Мажонц поручил обеспечить своевременную сдачу в эксплуатацию водоочистных сооружений в селе Новокули

Манвел Мажонц поручил обеспечить своевременную сдачу в эксплуатацию водоочистных сооружений в селе Новокули

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22 мая, 2022. Воскресенье 01:06
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Манвел Мажонц поручил обеспечить своевременную сдачу в эксплуатацию водоочистных сооружений в селе Новокули
Под руководством первого заместителя премьер-министра РД Манвела Мажонца прошло собрание на тему проблемных вопросов переселенческого Новолакского района. 
Манвел Мажонц поручил обеспечить своевременную сдачу в эксплуатацию водоочистных сооружений в селе Новокули
Общество

Собравшиеся обсудили проблемы подачи воды населенных пунктов «Новостроя», открытие водоочистных сооружений в селе Новокули, а также возведение жилых домов по программе переселения.

Манвел Мажонц заметил, что своевременная сдача в работу водоочистных сооружений позволит обеспечить качественной водой жителей большей части сел Новолакского района. Он поручил в оперативные сроки передать объект на контроль администрации Новолакского района.

«Этот объект является для района крайне важным, попрошу все ответственные компании ускорить работу и обеспечить соблюдение сроков его открытия», — заметил первый заместитель премьер-министра региона. Подробнее можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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