Собравшиеся обсудили проблемы подачи воды населенных пунктов «Новостроя», открытие водоочистных сооружений в селе Новокули, а также возведение жилых домов по программе переселения.

Манвел Мажонц заметил, что своевременная сдача в работу водоочистных сооружений позволит обеспечить качественной водой жителей большей части сел Новолакского района. Он поручил в оперативные сроки передать объект на контроль администрации Новолакского района.

«Этот объект является для района крайне важным, попрошу все ответственные компании ускорить работу и обеспечить соблюдение сроков его открытия», — заметил первый заместитель премьер-министра региона. Подробнее можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.