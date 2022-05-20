Письменная часть экзамена прошла 19 мая, устная часть – 20 мая.
ОГЭ будет идти в 4 пунктах проведения экзаменов (ППЭ: гимназия №11, лицей №22, лицей №30 и гимназия №56).
Результаты будут объявлены не позднее 30 мая.
Учащиеся девятых классов 19 и 20 мая написали ОГЭ по иностранным языкам. В общем было заявлено 722 человека.
Письменная часть экзамена прошла 19 мая, устная часть – 20 мая.
ОГЭ будет идти в 4 пунктах проведения экзаменов (ППЭ: гимназия №11, лицей №22, лицей №30 и гимназия №56).
Результаты будут объявлены не позднее 30 мая.
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