ЗАМАНА - Стартовал основной период ОГЭ для выпускников 9-х классов

Стартовал основной период ОГЭ для выпускников 9-х классов

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20 мая, 2022. Пятница 16:12
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Стартовал основной период ОГЭ для выпускников 9-х классов

Учащиеся девятых классов 19 и 20 мая написали ОГЭ по иностранным языкам. В общем было заявлено 722 человека.

Стартовал основной период ОГЭ для выпускников 9-х классов
Общество

Письменная часть экзамена прошла 19 мая, устная часть – 20 мая.

ОГЭ будет идти в 4 пунктах проведения экзаменов (ППЭ: гимназия №11, лицей №22, лицей №30 и гимназия №56).

19 и 20 мая ОГЭ по иностранным языкам сдавали школьники, которые выбрали эти предметы. 19 мая прошла письменная часть, 20 мая – устная часть экзамена.

Результаты будут объявлены не позднее 30 мая.  В текущем году выпускникам девятых классов для получения аттестата необходимо сдать 2 обязательных предмета (русский язык и математику) и 2 предмета по выбору.

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