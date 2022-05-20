Стартовал основной период ОГЭ для выпускников 9-х классов

Учащиеся девятых классов 19 и 20 мая написали ОГЭ по иностранным языкам. В общем было заявлено 722 человека.

Письменная часть экзамена прошла 19 мая, устная часть – 20 мая.

ОГЭ будет идти в 4 пунктах проведения экзаменов (ППЭ: гимназия №11, лицей №22, лицей №30 и гимназия №56).

19 и 20 мая ОГЭ по иностранным языкам сдавали школьники, которые выбрали эти предметы. 19 мая прошла письменная часть, 20 мая – устная часть экзамена.

Результаты будут объявлены не позднее 30 мая. В текущем году выпускникам девятых классов для получения аттестата необходимо сдать 2 обязательных предмета (русский язык и математику) и 2 предмета по выбору.