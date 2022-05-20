ЗАМАНА - Стартовало благоустройство Городского сада в Буйнакске - проекта-победителя конкурса Минстроя России 2021 года

Стартовало благоустройство Городского сада в Буйнакске - проекта-победителя конкурса Минстроя России 2021 года

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20 мая, 2022. Пятница 11:11
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Стартовало благоустройство Городского сада в Буйнакске - проекта-победителя конкурса Минстроя России 2021 года

Начались работы по благоустройству Городского сада по улице Ленина в Буйнакске – проекта-победителя V Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Стартовало благоустройство Городского сада в Буйнакске - проекта-победителя конкурса Минстроя России 2021 года
Общество

«Проект предусматривает размещение пешеходных и ландшафтной зон, систем наружного освещения, малых архитектурных форм, строительство детской и спортивной площадок. Мы планируем и ремонт участка улицы Ленина от улицы Горького до Городского сада. На обустройство общественного пространства будет выделено 93,5 млн рублей, в том числе 80 млн рублей – это грант, который был получен в результате победы в конкурсе Минстроя РФ в номинации “Малые города”», — информирует пресс-служба ведомства. На сегодняшний день идут демонтажные работы, в скором времени начнется проведение инженерных коммуникаций и укладка дагестанского камня. Модернизированное общественное пространство жители города получат до конца 2022 года.

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