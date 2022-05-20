Сначала глава кабмина осмотрел участок автомобильной дороги регионального значения в селе Гигатли-Урух.

В 2020 году здесь случился обвал горной породы.

Как сообщил заместитель руководителя Минтранспорта Дагестана Магомед Тагиров, в целях восстановления этого участка дороги сформирована проектно-сметная документация на ремонт дорожного объекта, определяется объём стоимости необходимых мероприятий.

На этом участке будут осуществлены ремонтные и берегоукрепительные работы.

Премьер поручил Минтрансу региона совместно с Минприроды республики обеспечить старт ремонтно-восстановительных работ не позднее 15 августа этого года.