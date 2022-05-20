ЗАМАНА - Дорога Гигатли-Урух будет восстановлена после обвала горной породы

Дорога Гигатли-Урух будет восстановлена после обвала горной породы

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20 мая, 2022. Пятница 08:24
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Дорога Гигатли-Урух будет восстановлена после обвала горной породы
Премьер-министр РД Абдулмуслим Абдулмуслимов вчера, 19 мая, побывал в Цумадинском районе.
Дорога Гигатли-Урух будет восстановлена после обвала горной породы
Общество

Сначала глава кабмина осмотрел участок автомобильной дороги регионального значения в селе Гигатли-Урух.

В 2020 году здесь случился обвал горной породы.

Как сообщил заместитель руководителя Минтранспорта Дагестана Магомед Тагиров, в целях восстановления этого участка дороги сформирована проектно-сметная документация на ремонт дорожного объекта, определяется объём стоимости необходимых мероприятий.

На этом участке будут осуществлены ремонтные и берегоукрепительные работы.

Премьер поручил Минтрансу региона совместно с Минприроды республики обеспечить старт ремонтно-восстановительных работ не позднее 15 августа этого года.

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