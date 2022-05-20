Выступая перед гостями и участниками мероприятия, глава кабмина заметил, что для него является особой радостью быть на открытии современного объекта спортивной инфраструктуры в таком высокогорном селе.

«Мне крайне приятно, что такой подарок мы делаем сегодня от имени руководителя РД Сергея Меликова, я искренне вас поздравляю. Мы знаем, что это долгожданный объект для местных молодых людей. Я уверен, что в Цумадинском районе появится ещё немало талантливых спортсменов. Со своей стороны, руководство региона и в последующем будет работать над развитием инфраструктуры, в том числе и спортивной, не только в Цумадинском районе, но и во всей республике», — отметил премьер. Подробнее можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.