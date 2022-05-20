ЗАМАНА - Дагестанские педагоги поучаствовали во Всероссийском форуме молодых учителей

Дагестанские педагоги поучаствовали во Всероссийском форуме молодых учителей

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20 мая, 2022. Пятница 01:54
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Дагестанские педагоги поучаствовали во Всероссийском форуме молодых учителей

Всероссийский форум молодых учителей «Педагог: Профессия. Призвание. Искусство» прошел в Ленинградской области. От Дагестана на мероприятие приехали призер конкурса «Учитель года 2022», учитель английского языка Центра образования Буйнакска Рашия Османова и учитель истории махачкалинской школы № 61 Руслан Саидов.

Дагестанские педагоги поучаствовали во Всероссийском форуме молодых учителей
Общество

В общем мероприятие собрало 250 учителей из 73 субъектов России. Они проходили тренинги, участвовали в мастер-классах и пленарных заседаниях.

С молодыми педагогами встретился глава министерства просвещения РФ Сергей Кравцов. Он поприветствовал собравшихся и заметил, что начало профессионального пути – крайне важное время, когда многое зависит от поддержки коллег и профессионального сообщества. 

В ходе мероприятия участники обсудили темы формирования педагогических классов, переподготовку учителей, цифровое образование, взаимоотношения между родителями и педагогами, а также летнюю оздоровительную кампанию. Каждый педагог смог получить для себя новые знания, которые он будет использовать в своей профессиональной работе. 

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