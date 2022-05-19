Эксперт Республики Дагестан в числе лучших на форуме «Сильные идеи для нового времени»

Общероссийский форум «Сильные идеи для нового времени» проходит при поддержке АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и Фонда «Росконгресс».

Первый этап мероприятия начался еще 22 февраля. В нем поучаствовало более 69 000 авторов из разных субъектов страны, успевших подать 14 000 идей на крауд-платформе проекта.

По представлению Миниэкономики Дагестана в пул экспертов форума вошел экономист и специалист Общественной палаты региона Маир Пашаев.

В четырех категориях мероприятия республиканский эксперт представил 12 идей и получил 8 сертификатов бронзовой, серебряной, золотой и платиновой номинаций. Только в категории «Развитие регионов» Маир Пашаев вынес 241 экспертное заключение и помог доработать 231 идею других участников.

Первый этап форума подойдет к концу 20 мая.