Алим Темирбулатов принял участие в торжественном открытии IX Международного межрелигиозного молодежного форума

Вчера, 18 мая, Председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Дагестан», глава Кайтагского района Алим Темирбулатов принял участие в торжественном открытии IX Международного межрелигиозного молодежного форума, который будет проходить до 23 мая текущего года на базе детского оздоровительного лагеря «Огонек» нашего муниципалитета.

В открытии форума приняли участие заместитель Председателя Правительства РД Рамазан Джафаров, Министр по национальной политике и делам религий РД Энрик Муслимов, Архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам, помощник Муфтия РД Мухаммадрасул Саадуев, раввин, член Общественного совета при ФСИН России, руководитель Департамента Федерации еврейских общин России по взаимодействию с правоохранительными учреждениями, главный раввин силовых структур, главный военный раввин России Гуревич Аарон Юрьевич, старший администратор централизованной религиозной организации Калмыкии центральный буддийский монастырь «Геден Шуддуп Чой Корлинг», член Общественной палаты Калмыкии, вице-президент Объединения буддистов Калмыкии Сергей Киришов.

В рамках мероприятия, с приветственным словом от Главы Республики Дагестан выступил заместитель Председателя Правительства РД Рамазан Джафаров, который в своей речи также отметил, что форум является знаковым для республики и вносит заметный вклад в развитие межконфессиональных отношений.

«Но сегодня мир изменился, на рубежах России неспокойно и новые вызовы, в числе которых специальная военная операция по денацификации и демилитаризации в Украине требует дополнительных усилий для консолидации общества. Коллективный Запад вооружает нацистов, вводятся санкции против нашей страны – все это делается с целью ослабить Россию и подчинить ее своей воле. Сейчас молодежь укрепление общероссийской идентичности и сплочение вокруг национального лидера должна считать главным приоритетом», – подчеркнул вице-премьер Правительства РД.

Также на открытии форума выступили: Архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам, который акцентировал внимание не изменившуюся мировую повестку; помощник Муфтия РД Мухаммадрасул Саадуев, который отметил, что Запад бросает нам очень опасные вызовы и с новой силой пытается распространить безбожие и религиозное невежество; главный военный раввин России Аарон Гуревич напомнил, что Дагестан исторически относился к Хазарскому каганату и в республике комфортно себя чувствуют все конфессии, а коллективный Запад продолжает распространять секуляризм, цивилизационные конфликты и безнравственность; представитель буддийской централизованной организации Калмыкии Сергей Киришов заявил, что путь к счастью у всех религиозных людей один: это щедрость, нравственность, терпение и молитва.

Религиозные деятели традиционных конфессий нашей страны сошлись на том, что только взаимодействие, консолидация и сплоченность помогут сохранить мир, дать отпор внешним рискам и успешнее решать внутренние проблемы. Форум проходит в условиях Специальной военной операции в Украине и в этой ситуации от религиозных деятелей, всего общества требуется теснее сомкнуть свои ряды, забыть противоречия, поддержать власти.

После официальной части была дана концертная программа.