«Дни Дагестана» проходили в рамках 45-летия образования в республике «ВООО Землячество народов Дагестана». Открытие экспозиции прошло в Воронежском государственном университете инженерных технологий. В связи с этим событием в Воронежскую область приехала делегация правительства региона во главе с руководителем Миннаца РД Энриком Муслимовым. Кроме того, Минтуризма региона представило работы республиканских ремесленников: балхарскую керамику, кубачинские и гоцатлинские изделия, ковры и так далее.
«Дни Дагестана» прошли в Воронежской области
- Автор Дарья
- 19 мая, 2022. Четверг 16:12
В рамках «Дней Дагестана» в Воронежской области Национальный музей Дагестана имени А. Тахо-Годи продемонстрировал экспозиции «Планета Расула» и «Прекрасный образ горянки», которые посвящены классикам дагестанской поэзии Расулу Гамзатову и Фазу Алиевой, информирует пресс-служба музея.
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