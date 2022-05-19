«Дни Дагестана» прошли в Воронежской области

В рамках «Дней Дагестана» в Воронежской области Национальный музей Дагестана имени А. Тахо-Годи продемонстрировал экспозиции «Планета Расула» и «Прекрасный образ горянки», которые посвящены классикам дагестанской поэзии Расулу Гамзатову и Фазу Алиевой, информирует пресс-служба музея.

«Дни Дагестана» проходили в рамках 45-летия образования в республике «ВООО Землячество народов Дагестана». Открытие экспозиции прошло в Воронежском государственном университете инженерных технологий. В связи с этим событием в Воронежскую область приехала делегация правительства региона во главе с руководителем Миннаца РД Энриком Муслимовым. Кроме того, Минтуризма региона представило работы республиканских ремесленников: балхарскую керамику, кубачинские и гоцатлинские изделия, ковры и так далее.