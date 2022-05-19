ЗАМАНА - Более 2 000 человек поучаствовали в Слете Российского движения школьников в Дагестане

Более 2 000 человек поучаствовали в Слете Российского движения школьников в Дагестане

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19 мая, 2022. Четверг 14:29
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Более 2 000 человек поучаствовали в Слете Российского движения школьников в Дагестане Более 2 000 человек поучаствовали в Слете Российского движения школьников в Дагестане

IV Региональный слет Российского движения школьников, который посвящен Дню детских общественных объединений, прошел на площади имени Ленина. В нем приняли участие более 2 000 активистов РДШ образовательных учреждений из разных уголков региона.

Более 2 000 человек поучаствовали в Слете Российского движения школьников в Дагестане
Общество

Руководитель Минобрнауки Дагестана Яхья Бучаев отметил, что детским общественным организациям оказывается всемерная помощь как со стороны властей, так и общества.

«Задачей работы детских общественных организаций является вовлечение широкого круга несовершеннолетних в активную социальную и общественную жизнь, общественный прогресс. Сейчас в канун столетия всероссийской пионерской организации мы с вами можем вспомнить не только самое большое в мире детское общественное объединение (пионерию), воспитавшее десятки миллионов детей, но и вспоминаем историю России, защитников родины, космонавтов, историю тех, кто построил эту прекрасную страну», – заявил Бучаев.

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