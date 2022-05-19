Руководитель Минобрнауки Дагестана Яхья Бучаев отметил, что детским общественным организациям оказывается всемерная помощь как со стороны властей, так и общества.
«Задачей работы детских общественных организаций является вовлечение широкого круга несовершеннолетних в активную социальную и общественную жизнь, общественный прогресс. Сейчас в канун столетия всероссийской пионерской организации мы с вами можем вспомнить не только самое большое в мире детское общественное объединение (пионерию), воспитавшее десятки миллионов детей, но и вспоминаем историю России, защитников родины, космонавтов, историю тех, кто построил эту прекрасную страну», – заявил Бучаев.